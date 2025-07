Autofahrer fährt über Kreisverkehr und beschädigt Schilder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Verkehrsschilder hat ein Auto aus dem Boden gerissen, als es über einen Kreisverkehr in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gefahren ist. Danach fuhr das Fahrzeug weiter, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge gab gegenüber den Beamten an, dass der Wagen in der Nacht über den Kreisverkehr geschanzt sei. Grundsätzlich könne ein Auto durch die Erhöhung über einen Kreisverkehr fliegen, wenn es schnell genug fahre, erklärte ein Polizeisprecher. Ob dies auch in diesem Fall passierte, konnte der Sprecher nicht sicher bestätigen. Man habe nur die Aussage des Zeugen, hieß es.

Die Ermittler suchen nach weiteren Zeugen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Warum das Auto direkt auf den Kreisverkehr zusteuerte, ist Teil der laufenden Ermittlungen.