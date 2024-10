Autofahrer bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus hat sich ein Autofahrer in Überlingen (Bodenseekreis) schwer verletzt. Der 89-Jährige sei am Samstag aus einem Waldweg auf die B 31 eingebogen und habe dabei den Bus übersehen, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde in einen Graben geschleudert. Der Fahrer kam in eine Klinik.

Bei dem Unfall befanden sich 16 Fahrgäste im Bus, von denen den Angaben zufolge niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.