Autobahnen 6 und 8 werden gesperrt

Auf zwei Autobahnen im Südwesten kommt es am Abend zu Vollsperrungen. Bei Pforzheim ist die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd von einer Vollsperrung betroffen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Dort werden Fahrbahnschäden ausgebessert. Die Sperrung soll von circa 19.00 Uhr bis in den Morgen um 6.00 Uhr dauern. Autofahrer werden bei Pforzheim-Nord ausgeleitet. Schon am Nachmittag gab es eine Sperrung des rechten Fahrstreifens auf einer Strecke von rund 50 Metern.

Auch auf der Autobahn 6 werde es eine nächtliche Sperrung der Fahrtrichtung Mannheim geben. Betroffen sei die Strecke zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Die Sperrung dauere von etwa 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens am nächsten Tag an. Auch hier werden Fahrbahnschäden beseitigt. Der Verkehr werde bei Wiesloch ausgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitung bis zur Anschlussstelle Walldorf geführt.