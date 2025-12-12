Auto und Stadtbahn kollidiert – 100.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn in Stuttgart ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachte ein 18-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt der Linie U4 Richtung Wangen. Das Auto stieß in die Stadtbahn, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Es gab keine Verletzten. Fahrgäste konnten über eine Trittleiter der Feuerwehr die Bahn verlassen. Die Stadtbahn war durch den Unfall am Mittag nicht entgleist. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.