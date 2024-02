Aktuell Land

Auto schleudert gegen Baum: Zwei Verletzte

Bei einem Autounfall in einem Waldstück im Ortenaukreis sind zwei junge Menschen verletzt worden. Der 22 Jahre alte Fahrer war am späten Samstagabend mit seinem Wagen auf einer Landstraße beim Ort Schutterwald-Höfen von der Straße abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geschleudert. Hierbei erlitt seine 16-jährige Beifahrerin nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.