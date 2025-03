Auto rollt trotz angezogener Handbremse in den Rhein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trotz angezogener Handbremse ist das Auto eines Mannes in Rheinmünster (Landkreis Rastatt) in den Rhein gerollt. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-Jährige am Samstagabend an den Fluss gefahren, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen. Nach nur wenigen Schritten soll er bemerkt haben, wie sein Auto in den Rhein gerollt sei. Das Fahrzeug trieb den Angaben nach im Wasser. Die Feuerwehr zog es schließlich aus dem Fluss. Die Polizei ermittelt nach der Ursache des Vorfalls.