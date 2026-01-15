Auto prallt gegen Räumfahrzeug – Fahrer schwer verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit dem Räum- und Streufahrzeug kam der 40-jährige Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Bei einem Überholversuch ist ein Auto nahe Essingen (Ostalbkreis) mit einem Räumfahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos ist bei dem Unfall am Morgen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Jährige wollte den Angaben nach auf der kurvigen und unübersichtlichen Strecke überholen und fuhr dabei an mehreren Autos vorbei. Zur gleichen Zeit sei ein vorausfahrendes Räumfahrzeug links abgebogen. Dabei sei der Wagen des 40-Jährigen in das Heck des Räumfahrzeuges geprallt. Feuerwehrleute mussten den schwer verletzten Mann nach dem Zusammenstoß aus dem Auto bergen. Die Polizei schätzte den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt rund 130.000 Euro.