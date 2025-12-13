Auto prallt gegen Krankentransporter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Krankenwagen in Stuttgart ist dessen Fahrer leicht verletzt worden. Der 32-jährige Autofahrer habe den Krankentransporter übersehen, als er am späten Freitagabend den Fahrstreifen wechseln wollte, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach war der Krankenwagen ohne Blaulicht und Sirene unterwegs. Es habe sich auch kein Patient darin befunden. Der 19-jährige Fahrer kam nach dem Unfall vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 40.000 Euro.