Auto prallt gegen Hauswand: Fahrerin stirbt im Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Leonberg (Kreis Böblingen) ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben, nachdem sie mit ihrem Wagen frontal in eine Hauswand geprallt ist. Die 76-Jährige wurde am Mittag im Wagen eingeklemmt und bewusstlos aus dem Auto geborgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Ermittlungen zufolge verlor die Frau demnach schon während der Fahrt ihr Bewusstsein und fuhr mit niedriger Geschwindigkeit gegen die Hauswand. Nach ersten Einschätzungen der Polizei starb die 76-Jährige daher vermutlich nicht wegen der Kollision, sondern wegen einer medizinischen Ursache. Eine Obduktion könne darüber Aufschluss geben. Der Sachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.