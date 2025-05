Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Menschen sind im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg mit einem Auto gegen die Wand eines Gasthauses geprallt und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das Fahrzeug war in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache in der Gemeinde Schlier in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ortsdurchfahrtsstraße im Ortsteil Oberankenreute wurde dem Sprecher zufolge voll gesperrt.