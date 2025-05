Auto prallt gegen drei Fahrzeuge auf A6 - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind in der Folge eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe ein vor ihm fahrendes Wohnmobil-Gespann bei Sinsheim übersehen, teilte die Polizei mit. Nach dem Auffahrunfall sei sein Wagen gegen ein weiteres Auto und anschließend gegen den Auflieger eines Lastwagens geprallt.

Der Fahrer sei von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit worden, hieß es. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Auch sie kam in eine Klinik. Die A6 war in Richtung Heilbronn zeitweise voll gesperrt. Zum Alter der Verletzten konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Es wird ermittelt.