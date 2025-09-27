Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto landet an Baum in Vorgarten - drei Verletzte

In Ravensburg kommt ein Wagen in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto prallt gegen einen Gartenzaun und einen Baum in einem Vorgarten.

Ein Auto mit drei Insassen ist in Ravensburg in einen Vorgarten geraten und dort gegen einen Baum geprallt. Der 40-jährige Fahrer und ein 29-jähriger Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, der dritte, 30 Jahre alte Insasse wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe mit jetzigem Kenntnisstand bei keiner Person.

Das Fahrzeug war den Angaben zufolge am Nachmittag innerorts in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Es prallte demnach gegen einen Gartenzaun und fuhr auf das dahinter liegende Grundstück. Am Baum endete die Fahrt. Der Wagen stand dann zur Hälfte auf einem Fußweg im Vorgarten.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete zur Rekonstruktion ein unfallanalytisches Gutachten an. Ein Gutachter kam direkt an die Unfallstelle.

