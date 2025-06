Auto kracht in Streifenwagen und fängt Feuer: Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Mannheim sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Polizeistreife zuvor am Samstagabend auf der Bundesstraße 38 zwei stehende Fahrzeuge abgesichert. Obwohl die Beamten das Blaulicht und Signalhinweise eingeschaltet hatten, fuhr kurz darauf ein 21-Jähriger »aus Unachtsamkeit« mit seinem Fahrzeug in das Heck des Streifenwagens, hieß es.

Nach Polizeiangaben fing das Fahrzeug des jungen Mannes durch die Wucht des Aufpralls im Motorraum Flammen, konnte jedoch rasch mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Der 21-Jährige und eine 20-jährige Polizeibeamtin, die zum Unfallzeitpunkt noch im Streifenwagen saß, wurden demnach leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 85.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.