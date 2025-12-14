Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto kracht in Streifenwagen - Polizisten verletzt

Ein 25-Jähriger prallt in einen Streifenwagen – zwei Polizisten werden leicht verletzt. Wie es dazu kam.

Ein Auto ist mit einem Streifenwagen kollidiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Aalen (Ostalbkreis) zwei Polizisten verletzt worden. Ein 25-Jähriger sei mit seinem Auto am Samstagabend beim Abbiegen in den Streifenwagen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Fahrer des Polizeiautos und seine 36-jährige Beifahrerin seien leicht verletzt worden. Der 25-Jährige sei unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen sei ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

