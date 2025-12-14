Auto kracht in Streifenwagen - Polizisten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Aalen (Ostalbkreis) zwei Polizisten verletzt worden. Ein 25-Jähriger sei mit seinem Auto am Samstagabend beim Abbiegen in den Streifenwagen gekracht, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Fahrer des Polizeiautos und seine 36-jährige Beifahrerin seien leicht verletzt worden. Der 25-Jährige sei unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen sei ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.