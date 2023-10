Aktuell Land

Auto kracht gegen Laternenmast - Vier Menschen verletzt

Vier Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Wagen an einer Kreuzung gegen einen Laternenmast geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall sei wegen »nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn« passiert, sagte ein Sprecher.