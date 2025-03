Auto kommt von Straße ab und fährt in Grillstelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 19-Jährige ist bei Horgenzell (Kreis Ravensburg) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, einen Abhang herunter und in eine Grillstelle gefahren. Am Freitagabend hielten sich acht Jugendliche an der Grillstelle auf, die das Auto nur knapp verfehlte, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin und die Jugendlichen blieben demnach unverletzt.

Das Auto wurde den Angaben zufolge abgeschleppt. Neben dem Auto seien ein Holzunterstand und eine Parkbank beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 6.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.