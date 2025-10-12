Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto kollidiert mit Stuttgarter Stadtbahn

Zuerst stößt ein Auto mit der Stadtbahn zusammen, dann wird es gegen eine Ampel geschoben. Verletzt worden ist niemand.

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen. Das Auto wurde danach gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der Stadtbahn und fragte nach Verletzten. Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt. Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Neckarstraße sei vorerst dicht.

