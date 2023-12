Aktuell Land

Auto kollidiert mit Straßenbahn in Heidelberg

Ein Auto ist in Heidelberg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die 82 Jahre alte Autofahrerin bei dem Vorfall am Samstagmittag leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Seniorin soll die Straßenbahn beim Abbiegen übersehen haben. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden auf etwa 10 000 Euro geschätzt.