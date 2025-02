In Heidelberg kam es zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall in Heidelberg sind acht Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden, davon eine Frau schwer. Ein Autofahrer habe beim Linksabbiegen den Bus übersehen, der auf der Busspur in der Fahrbahnmitte gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Es kam zur Kollision. Sieben Fahrgäste des Busses trugen leichte Verletzungen davon. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen sei, werde noch ermittelt.