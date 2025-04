Auto gerät in Gegenverkehr - Vater und Sohn schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Heiningen (Landkreis Göppingen) schwer verletzt worden. Der Schaden an den beiden Autos werde auf rund 100.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

Das Auto einer 18 Jahre alten Fahrerin geriet den Angaben zufolge am Sonntagmittag in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. In diesem waren ein 40-Jähriger und sein zweijähriger Sohn unterwegs. Die drei Schwerverletzten wurden demnach in Krankenhäuser gebracht - Vater und Sohn mit Hubschraubern, die 18-Jährige mit einem Rettungswagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.