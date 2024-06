Aktuell Land

Auto gerät in Gegenverkehr: 80-Jährige tödlich verletzt

Eine Seniorin ist auf einer Landstraße in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 80-Jährige starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Weshalb die Frau in den Gegenverkehr fuhr, werde nun von einem Gutachter geklärt.