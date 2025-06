Auto fährt Radlerin an und prallt gegen Strommast: zwei Tote

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Unfall hat ein Mann auf einer Landstraße bei Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Auto eine Fahrradfahrerin erfasst, bevor er mit dem Wagen gegen einen Hochspannungsmast prallte. Die 65 Jahre alte Radfahrerin sowie ein 20-Jähriger im Auto kamen bei dem Unfall ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Ermittler war ein 22 Jahre alter Autofahrer am Samstag zu schnell unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, erfasste zunächst frontal die Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg und danach das Betonfundament eines Hochspannungsmastes. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die vier Insassen des Autos wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät befreit werden.

Der 20-jährige Mitfahrer des jungen Mannes wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er von Sanitätern reanimiert werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Dort erlag er den Angaben zufolge seinen Verletzungen. Die anderen drei Männer wurden teilweise schwer verletzt und ebenfalls in Kliniken gebracht. Nun soll ein Gutachter den genauen Unfallhergang klären.