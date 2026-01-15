Auto fährt in liegengebliebenen Wagen - ein Schwerverletzer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist auf der Bundesstraße 10 in Ulm schwer verletzt worden, weil ein weiteres Auto in sein liegengebliebenes Fahrzeug gefahren ist. Der 33-Jährige stellte nach einem technischen Defekt sein Auto rund 300 Meter vor einem Tunnel auf dem rechten Fahrbahnrand ab, da es keinen Standstreifen gab. Außerdem stellte er ein Warndreieck auf, wie die Polizei mitteilte. Im Auto befand sich zudem ein 51 Jahre alter Beifahrer.

Ein 37 Jahre alte Fahrer fuhr den Angaben der Polizei zufolge dennoch mit seinem Wagen ungebremst in das Heck des Autos, als der 33-Jährige mit geöffneter Motorhaube nach dem technischen Defekt suchte. Der 33-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der 37-Jährige wurden bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt.