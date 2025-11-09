Auto explodiert – Polizei sichert Reste von Sprengsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Sprengstoffexplosion in Weilheim an der Teck im Landkreis Esslingen ist ein geparktes Auto stark beschädigt worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher unklar, Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Es sei derzeit noch unklar, ob der Wagen gezielt ausgewählt worden sei, teilte die Polizei mit. Die Gesamtumstände sprächen nicht für einen politischen Hintergrund der Tat.

Wo der Sprengsatz genau angebracht war, sei noch unklar. Anwohner hatten Knallgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamts Stuttgart stellte die Reste des Sprengsatzes sicher.