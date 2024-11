Auto erfasst E-Scooter-Fahrer: Mann in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 28-Jährige am frühen Morgen an einer Fußgängerampel mit seinem Roller eine Straße in der Nähe des Stuttgarter Flughafens, auf der ein 45-Jähriger gerade mit seinem Auto fuhr.

Es sei zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem E-Scooter-Fahrer gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 28-Jährigen ins Krankenhaus, er schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht dafür Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können.