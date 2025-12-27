Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto bleibt liegen - drei Verletzte nach Auffahrunfall

Wegen eines technischen Defekts kommt ein Auto auf der Landstraße zum Stehen. Wenig später kracht es gleich zweimal.

Das Auto einer 62-Jährigen bleibt wegen eines technischen Defekts auf der Landstraße 1141 stehen - wenig später kracht es. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall bei Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, blieb das Auto einer 62-Jährigen wegen eines technischen Defekts am Freitagnachmittag auf der Landstraße 1141 stehen. Eine 18 Jahre alte Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf den stehenden Wagen auf, weil sie den Angaben nach vermutlich nicht aufpasste. In der Folge stieß das Auto eines 84-Jährigen in das Fahrzeug der 18-Jährigen. Die junge Frau, der Fahrer sowie dessen 82 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

