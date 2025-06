Auto bei Show in Zuschauer gefahren: Fahrfehler oder Defekt?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Unfall bei einer Stuntshow im baden-württembergischen Leinfelden-Echterdingen mit mehreren Verletzten ist die Ursache noch unklar. Die Ermittler prüften, ob ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt am Fahrzeug vorgelegen habe, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse das Auto untersucht und Vernehmungen müssten geführt werden.

Bei einer Stuntshow am Pfingstmontag hatte sich ein Auto mehrfach überschlagen und war in die Zuschauermenge gerollt. Fünf Menschen verletzten sich leicht. Der Fahrer des Stuntwagens sollte einen Überschlag ausführen. Stattdessen überschlug sich das Auto mehrfach und geriet in den Zuschauerbereich.

Durch den Wagen und die vom Fahrzeug weggeschleuderten Gitter verletzten sich drei Erwachsene und zwei Kinder. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt.