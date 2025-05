Auto aus Alt-Neckar geborgen

Passante haben in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ein Auto im Alt-Neckar entdeckt. (Symbolbild)

Passanten haben in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ein Auto im Alt-Neckar entdeckt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, befand sich keine Person im Fahrzeug. Die Strömungsretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bargen das Fahrzeug am Morgen mit einem Kran aus dem Wasser. Wie der Wagen in den Fluss kam, wurde zunächst nicht bekannt. Auch zum Verbleib des Fahrzeughalters gab es keine weiteren Informationen der Polizei. Die Ermittlungen laufen.