Auto auf A8 ausgebrannt - Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt

Auf der Autobahn 8 bei Friolzheim (Enzkreis) hat ein Auto in Flammen gestanden. In Fahrtrichtung Stuttgart wurde die A8 für Reinigungsarbeiten voll gesperrt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Laut ADAC staute sich der Verkehr dort auf eine Länge von neun Kilometern. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zunächst beide Fahrtrichtungen gesperrt. In Richtung Karlsruhe sei die A8 nach knapp einer halben Stunde freigegeben worden.

Das Luxusauto brannte laut einer Polizeisprecherin zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim in Richtung Stuttgart vollständig aus. Der 69 Jahre alte Fahrer wurde den Polizeiangaben nach bei ersten Löschversuchen leicht verletzt. Er habe den Wagen noch auf dem Standstreifen abstellen können. Zum Schaden gab es zunächst keine Informationen.