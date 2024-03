Aktuell Land

Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer, zwei Kinder verletzt

Eine 40-Jährige hat sich auf der A7 bei Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) mit ihrem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Zwei mitfahrende Kinder wurden bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.