Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Konstanz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 18-jährige Fahrer in der Nacht auf Samstag aus unbekannter Ursache von der Landstraße 221 ab. Der Wagen, in dem sich drei Personen befanden, überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die zwei Mitfahrenden im Alter von 18 und 21 Jahren verletzten sich leicht.