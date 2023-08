Aktuell Land

Auto überschlägt sich auf A81: 22-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 22-Jähriger hat sich mit seinem Wagen auf der Autobahn 81 im Kreis Heilbronn überschlagen und dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit habe er am Sonntagmorgen bei Untergruppenbach die Kontrolle verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin fuhr das Auto in die Mittelleitplanke und überschlug sich. Der 22-Jährige wurde aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Für mehr als vier Stunden wurde die A81 in Richtung Stuttgart gesperrt.