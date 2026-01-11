Auto überschlägt sich – Alle sieben Insassen unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Glück im Unglück: Ein Auto mit sieben Insassen ist vermutlich aufgrund des winterlichen Wetters von einer Straße bei Horben (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgekommen und hat sich überschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen stiegen Feuerwehrangaben zufolge am Samstag selbst aus dem auf der Seite liegenden Wagen aus. Da per Notruf der Feuerwehr mehrere betroffene Menschen gemeldet wurden, sei ein Großaufgebot des Rettungsdienstes ausgerückt.

Wegen der sehr winterlichen Bedingungen und glatten Straßen rückten auch zwei Streufahrzeuge an. Sie streuten die Fahrbahn, damit die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen zu dem Unfallort gelangen konnten.