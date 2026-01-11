Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Auto überschlägt sich – Alle sieben Insassen unverletzt

Winterliche Straßen führen zu einem Unfall im Schwarzwald: Sieben Menschen bleiben unverletzt, obwohl sich ihr Auto überschlägt.

Verkehrsunfall bei Horben
Streufahrzeuge streuen die Straße an der Unfallstelle. Foto: Feuerwehr Freiburg/DPA
Streufahrzeuge streuen die Straße an der Unfallstelle.
Foto: Feuerwehr Freiburg/DPA

Glück im Unglück: Ein Auto mit sieben Insassen ist vermutlich aufgrund des winterlichen Wetters von einer Straße bei Horben (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgekommen und hat sich überschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen stiegen Feuerwehrangaben zufolge am Samstag selbst aus dem auf der Seite liegenden Wagen aus. Da per Notruf der Feuerwehr mehrere betroffene Menschen gemeldet wurden, sei ein Großaufgebot des Rettungsdienstes ausgerückt. 

Wegen der sehr winterlichen Bedingungen und glatten Straßen rückten auch zwei Streufahrzeuge an. Sie streuten die Fahrbahn, damit die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen zu dem Unfallort gelangen konnten.

© dpa-infocom, dpa:260111-930-528085/1