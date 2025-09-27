Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto überschlägt sich – 19-Jährige leicht verletzt

Schock auf der Landstraße: Ein Auto landet auf dem Dach, die 19-Jährige überlebt. Was zum Unfall führte, bleibt zunächst unklar.

Eine 19-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Bei einem Unfall zwischen Dielheim und Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich eine 19-Jährige mit ihrem Auto überschlagen und leicht verletzt. Sie kam nach Angaben der Polizei am Samstagmittag aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wodurch dieses ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf dem Dach landete. Die Fahrerin wurde demnach vom Rettungsdienst behandelt und kam ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

