Ausgleich in Finalserie: Ulmer Basketballer schlagen Bayern

Die in dieser Bundesliga-Saison so heimstarken Basketballer von ratiopharm Ulm haben einen Durchmarsch des FC Bayern München in Richtung Titelverteidigung verhindert. Drei Tage nach dem erst in den Schlussminuten deutlichen 82:66-Sieg der Münchner meldete sich der Meister von 2023 zurück und glich dank eines 79:64 (35:37)-Erfolgs in der Best-of-Five-Serie zum 1:1 aus.

Die bislang letzte Liga-Niederlage vor heimischer Kulisse hatten die Ulmer Mitte Dezember des vergangenen Jahres gegen den Halbfinalisten MLP Academics Heidelberg (67:69) kassiert.

Die Bayern, bei denen es am Samstag (20 Uhr) zum schnellen Wiedersehen kommt, nahmen den Schwung aus dem ersten Aufeinandertreffen zunächst mit: Andreas Obst und Vladimir Lucic verwandelten Drei-Punkte-Würfe. Doch die Gastgeber arbeiteten sich ins Spiel und gingen durch ihren besten Schützen Karim Jallow (23 Punkte) beim 23:22 erstmals in Führung (12.).

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der Ulm nach dem Seitenwechsel das Kommando übernahm (53:42/26.) und teilweise zauberte. Vor den Augen von FCB-Präsident Herbert Hainer ließen die Münchner nun einige Würfe liegen. Auch in der Defensive hatten sie immer häufiger das Nachsehen.

Das Resultat hat jedoch zur Folge, dass die Baden-Württemberger eventuell ersatzgeschwächt das vierte und ein mögliches fünftes Spiel bestreiten müssen. Die Ansetzung in der Finalserie hatte bereits vor dem Duell einen Streit ausgelöst. Denn aufgrund des parallel in den USA stattfindenden NBA-Drafts drohen die Ulmer Talente Noa Essengue (18) und Ben Saraf (19) auszufallen.

Die BBL hatte kürzlich darauf verwiesen, dass die Ulmer bereits im April einen Antrag gestellt hätten, den Playoff-Terminkalender zu verkürzen. Dieser Vorschlag sei jedoch von den Clubs abgelehnt worden. »Am Ende des Tages haben wir da keinen Spielraum«, erklärte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz nun in einem »Dyn«-Interview in der Halbzeitpause.