Ausfälle reichen Karlsruhe-Coach Eichner nicht als Ausrede

Die zahlreichen Ausfälle zum Start der Rückrunde reichen laut Trainer Christian Eichner nicht aus, um die Sieglos-Serie des Karlsruher SC zu erklären. Bei der SV Elversberg holte seine Mannschaft zuletzt zwar immerhin den ersten Punkt (2:2), doch vor allem beim 1:2 in Nürnberg habe sein Team eine »unbefriedigende Leistung« gezeigt, sagte der Coach vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Neben krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen machte sich auch der Abgang von Top-Torschütze Budu Siwsiwadse bemerkbar - trotz der Verpflichtung von Mikkel Kaufmann als direkten Ersatz. Dies seien Faktoren, »die für den Kader und für die Kadergröße nicht ganz leicht wegzustecken waren«, betonte Eichner.

Starke Hinrunde hat keine Sicherheit verliehen

Er mahnte aber auch zur Gelassenheit: »Trotzdem sollten wir vorsichtig sein und kein Riesen-Ding daraus machen. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger da. Das hat es immer gegeben, das hat es noch viel schlimmer gegeben«, sagte er. Auch habe die positive Hinrunde mit dem zweiten Rang seiner Mannschaft nicht die nötige Sicherheit verliehen, sagte Eichner. »Es hat uns nicht diese Freiheit gegeben, die ich mir eigentlich erhofft hätte.«

Auch gegen die akut abstiegsbedrohten Niedersachsen muss Eichner womöglich wieder Änderungen vornehmen. Denn hinter dem Einsatz von Abwehrchef Marcel Franke (Infekt) steht derzeit noch ein Fragezeichen.