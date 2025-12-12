Aus Wut auf Baustelle – Mann wirft Möbel und Essen

Die Polizei konnte den Mann beruhigen und dazu bewegen, die von ihm geworfenen Gegenstände zu beseitigen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus Wut auf eine Baustelle hat ein Mann in Sigmaringen verschiedene Möbelstücke und Haushaltsgegenstände von seinem Balkon auf die Straße geworfen. Er habe sich über Lärm von der Baustelle geärgert und sei dabei in Rage geraten, so die Polizei. Die Beamten beruhigten den Mann und bewegten ihn dazu, das Chaos wieder zu beseitigen.

Der Mann habe wahllos Gegenstände geworfen, jedoch nicht gezielt in Richtung der Bauarbeiter. Unter den geworfenen Gegenständen befanden sich diverse Möbelstücke, Lebensmittel und Küchenutensilien. Fremdes Eigentum wurde nicht beschädigt. Ermittlungen wurden daher nicht eingeleitet, so die Polizei.