Ein Spiel zwischen Hoffenheim und Hertha in Sinsheim wird vor leeren Rängen ausgetragen.

Hoffenheim bedauerte den Ausschluss von Zuschauern bei der Partie zum Abschluss des Trainingslagers. »Dieser Schritt hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Aus diesem Grund wurde die Partie in enger Absprache mit dem Ausrichtungsort und den Verantwortlichen von Feyenoord Rotterdam auch nicht offiziell angekündigt«, hieß es in dem Statement. Weitere Details nannte der Verein nicht.

Vereinsmitteilung