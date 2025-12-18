Aus Psychiatrie geflohener Gewalttäter in Italien erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein aus einer Psychiatrie bei Konstanz geflohener 20-jähriger Gewalttäter ist in Italien festgenommen worden. Es werde nun ein Auslieferungsverfahren angestrebt, teilte die Polizei mit. Der Mann war Ende November zu Fuß aus der Psychiatrie Reichenau geflohen. Seitdem lief die Fahndung.

Der 20-Jährige war nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf seinen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Trossingen (Kreis Tuttlingen) dauerhaft untergebracht worden. Wegen einer paranoiden Schizophrenie sei er schuldunfähig, hieß es.