Aus Bierlaune entstanden: Hochdorfer Brauerei baut Hopfen selbst an

NAGOLD-HOCHDORF. Der Hopfenanbau am Bodensee ist bekannt. Doch es gibt einige wenige Orte in Baden-Württemberg, an die er zurückgekehrt ist. Und so lief die Hopfenernte in Hochdorf zuletzt auf Hochtouren. Nur an einem Tag, als es in dem Nagolder Teilort stark regnete, mussten die Helfer eine kleine Pause einlegen. Voraussichtlich werden es 1,8 Tonnen, die im Verlauf einer Woche vom Feld über die Zopfel-Maschine zur Darre wandern.

Damit kann die Brauerei schätzungsweise zwei Drittel ihres eigenen Bedarfs decken – mit einem Produkt, das direkt vor der Haustür angebaut wird. »Die Qualität ist dieses Jahr sehr gut«, berichtet Katharina Haizmann aus der Brauerei-Geschäftsleitung. Die Blätter haben zwar gelitten, aber die Dolden sehen schön aus. Geöffnet und auf der Hand leicht verrieben, entfalten sie bereits auf dem Feld einen intensiven, würzigen Duft.

Der Geschmack ist durch das Lupulin leicht bitter. Diese gelblichen Kügelchen in den Hopfendolden geben später auch dem Bier seinen typischen Geschmack. Lupulin macht das Bier außerdem haltbar und sorgt für den Schaum. Der richtige Zeitpunkt für die Ernte ist wichtig, damit die Pflanze diese Bitterstoffe enthält. Maschinell geerntet und abgezopfelt, ist der Geruch mit der warmen Luft auf der Darre noch intensiver. »Wir haben hier gute Bedingungen für den Hopfenanbau«, sagt Haizmann. Dennoch war er lange aus der Region verschwunden.

»Die Hopfenernte ist trotz allerTechnik nochimmer viel Arbeit«

Die charakteristischen Hopfengerüste verbinden die meisten Leute mit Tettnang am Bodensee, wo die schnell wachsende Pflanze auf 1.500 Hektar gedeiht. In Hochdorf sind es immerhin zwei Hektar, kommendes Jahr wird in Richtung Hauptstraße erweitert. »In der Mitte kommen noch einmal 600 Pflanzen dazu«, sagt Haizmann. Momentan werden rund 6.500 Pflanzen angebaut.

Die Idee sei aus einer »Bierlaune« ihres Vaters Eberhard Haizmann entstanden. Im Ortschaftsrat habe man darüber gesprochen und er schlug einem Landwirt das Projekt vor. Der sei sofort begeistert gewesen und habe das Projekt 1993 in die Tat umgesetzt. Inzwischen gehört das Hopfenfeld wieder fest zum Hochdorfer Ortsbild.

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt indes: Bis in die 1960er-Jahre gehörte Hopfenanbau in der hiesigen Region fest zur Landwirtschaft. »Das Klima darf nicht zu extrem sein«, sagt Haizmann. Zu viel Staunässe und zu trockene Böden seien für die meisten Pflanzen schlecht. Früher war Hochdorf das drittgrößte Hopfengebiet im Süden. Während der Ernte im Spätsommer kamen vor allem junge Frauen in die Region, um beim Pflücken der Dolden zu helfen – heute erledigen das Maschinen. Doch auch diese müssen gesteuert und befüllt werden.

Der neue Auszubildende Justin Gutekunst und Mario Pielen haben alle Hände voll zu tun, die Pflanzen in die Anlage auf dem Möhringer Hof zu geben. Sie tragen Ohrenschützer, weil die Maschine laut rattert. Sie trennt die Dolden vom Laub. Über zig Förderbänder wird sortiert. »Da entwickelt man einen Bezug zum Produkt, das macht Spaß«, sagt Gutekunst.

»Es ist trotz aller Technik noch immer viel Arbeit«, sagt Haizmann. Ob die sich rechnet, hängt stark von der Ernte ab. Je nach Witterung kann sie sehr gut oder sehr schlecht ausfallen. Der Einfluss darauf ist gering. »Mein Großvater hat schon gesagt, dass der Hopfen manchmal mit Gold aufgewogen werden konnte und manchmal hatte man nichts«, erinnert sich Haizmann. Das Pflücken von Hand war früher harte Arbeit. Heute wird es oft romantisiert. Dennoch saßen die Frauen abends oft zusammen und sangen Lieder. Ab und an sollen auch ledige Männer vorbeigesehen und sich manch ein Paar gefunden haben. Als die Autoindustrie vor allem mit Daimler wuchs, brach das Personal weg. Die Hopfengärten waren nicht mehr zu halten.

Heute kümmern sich das Jahr über vor allem die Brauereimitarbeiter Jörg-Peter Pielen und Fabian Knorr um den Hopfen. Auch ihre Partnerinnen sind dabei. 90 Prozent der geernteten Pflanzen können verwendet werden. Die restlichen 10 Prozent sind Stängel, die von der Pflückmaschine aussortiert werden. Diese werden kleingehäckselt und als Düngemittel ausgefahren. »Hopfen ist eine extrem schnell wachsende Pflanze«, sagt Haizmann. Sie könne bis zu 20 Zentimeter am Tag den Draht emporklettern. Sie dreht nach rechts und wächst sechs Meter in die Höhe, bevor sie sich in die Breite ausdehnt.

Getrocknet werden die abgezopfelten Dolden in einer Darre. Auf drei Ebenen kann der Hopfen zum Trocknen gelagert werden. Die Gitter sind kippbar. So vermischen sich die verschiedenen Trockenstufen. »Zu Pellets werden die trockenen Dolden in Tettnang gepresst«, erklärt Katharina Haizmann. Die Hochdorfer Brauerei hat dafür keine eigene Maschine. Die Mengen sind zu gering, als dass sich eine solche Anschaffung lohnen würde.

»Der Hopfen kann manchmal mit Gold aufgewogen werden und manchmal hat man nichts«

Mit unverarbeitetem Hopfen braute Hochdorfer diese Woche auch einige Liter von sogenanntem Grünhopfenbier – wenige Stunden nach der Ernte. Das so entstandene Bier hat eine grasige, blumige Note. In Hochdorf werden die Sorten Hallauer Tradition, Herkules und (eher aus nostalgischen Gründen) Alter Rottenburger angebaut. Im kommenden Jahr soll die Sorte Titan eingepflanzt werden.

Hopfen ist eine Kletterpflanze aus der Familie der Hanfgewächse, deren weibliche Blütenstände – die sogenannten Hopfendolden – seit Jahrhunderten als unverzichtbarer Bestandteil beim Bierbrauen genutzt werden. Er verleiht dem Bier nicht nur seine charakteristische Bitterkeit, sondern auch eine große Bandbreite an Aromen, die von blumig und fruchtig bis hin zu würzig oder harzig reichen können. Außerdem wirkt Hopfen von Natur aus konservierend, da er antibakterielle Eigenschaften besitzt und so die Haltbarkeit des Bieres verbessert. In den Hopfendolden sitzen winzige Drüsen, die das gelbliche Lupulin enthalten, ein harziges Pulver, in dem die wichtigsten Aromastoffe und Bitterstoffe konzentriert sind.

Weltweit gibt es viele verschiedene Hopfensorten, die je nach Anbaugebiet und Klima ganz unterschiedliche Geschmacksprofile hervorbringen – von klassischen, herben Sorten bis zu modernen, fruchtig-duftenden Varianten, die besonders in Craft-Bieren beliebt sind. Hopfen ist weit mehr als nur ein Gewürz für Bier: Er prägt den Charakter und die Identität jedes einzelnen Suds. (GEA)