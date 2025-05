Auffahrunfall auf Autobahn 5 - Vollsperrung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Auffahrunfalls an einem Stau-Ende ist die Autobahn 5 bei Ringsheim (Ortenaukreis) in Richtung Süden am Morgen voll gesperrt worden. Ein Lastwagen mit Anhänger war im Stau des morgendlichen Berufsverkehrs in einen auf der rechten Spur stehenden Sattelzug geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Lastwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Wie schwer, war zunächst unklar. Der Mann sei ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf der Autobahn am Vormittag auf zwischenzeitlich rund acht Kilometer.