Auch zwei Iraker aus Baden-Württemberg in Abschiebeflieger

Am Morgen hebt ein Abschiebeflug in den Irak ab. An Bord: Ausreisepflichtige aus insgesamt elf Bundesländern. Auch zwei Straftäter aus Baden-Württemberg sind dabei. Aber zwei Plätze bleiben auch leer.