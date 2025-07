Auch Westfleisch interessiert sich für Vion-Schlachthöfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fleischkonzern Westfleisch aus Münster möchte die Schlachthöfe des Konkurrenten Vion ebenfalls übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Einzelheiten will man am 30. Juli auf einer Veranstaltung im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee bekanntgeben. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

Das niederländische Schlachtunternehmen Vion plant, sich weitgehend aus Deutschland zurückzuziehen und mehrere Standorte aufzugeben - darunter drei Rinderschlachthöfe in Buchloe, Waldkraiburg und Crailsheim (auch Schweine), einen Zerlegebetrieb in Hilden sowie zwei Häuteverarbeitungsbetriebe in Memmingen und Eching-Weichenau. Vier der Werke liegen in Bayern.

Kartellamt untersagte Kauf durch Premium Food Group

Die Premium Food Group (ehemals Tönnies-Gruppe) hatte bereits im vergangenen Jahr eine Grundsatzvereinbarung zur Übernahme getroffen. Das Bundeskartellamt untersagte den Kauf im Juni nach eingehender Prüfung allerdings. Die Premium Food Group legte dagegen daraufhin Beschwerde ein. Die Entscheidung wird nun vom Oberlandesgericht Düsseldorf geprüft. Ein Termin für die erste Verhandlung steht bislang nicht fest.

2024 war die Premium Food Group Marktführer bei Schweineschlachtungen in Deutschland – mit großem Abstand vor Westfleisch. Vion gehörte in den vergangenen Jahren zu den führenden Rinderschlachtern im Land. Im Jahr 2022 lag der Konzern bei der Zahl der geschlachteten Tiere deutlich vor Westfleisch und der damaligen Tönnies-Gruppe.