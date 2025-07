Auch Stürmer Faghir verlässt VfB Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart vermeldet den nächsten Stürmer-Abgang. Einen Tag nach Jacob Bruun Larsen (FC Burnley) verlässt auch sein Sturmkollege Wahid Faghir den Pokalsieger. Wie die Schwaben mitteilten, kehrt der 21-Jährige in seine dänische Heimat zurück und läuft künftig für seinen Jugendclub Vejle BK auf.

Vor seinem Wechsel zum VfB im Sommer 2021 hatte Faghir für Vejle BK seine ersten Profi-Spiele bestritten. Für die Profis des VfB lief er in sieben Spielen auf. In der Spielzeit 2022/2023 war Faghir an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland ausgeliehen, ehe er zur Saison 2023/2024 an die SV Elversberg in die 2. Bundesliga verliehen wurde. In der abgelaufenen Saison war der Mittelstürmer ein fester Bestandteil der U21 des VfB und hatte mit zwölf Toren in 30 Spielen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt in der 3. Liga.

»Wahid hat in der vergangenen Saison einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt unserer U21 in der 3. Liga geleistet. Wir danken Wahid für seine Zeit im VfB-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg«, sagte VfB-Sportdirektor Christian Gentner.