Auch Reutlinger Kinderärztin leidet unter »No-Shows«

REUTLINGEN. Manchmal muss es ihr vorkommen wie ein Glücksspiel. Wenn Dr. Birgit Eissler in ihre Praxis kommt, beginnt für die Reutlinger Kinder- und Jugendärztin die Vorbereitung auf die Patienten, die im Laufe des Tages untersucht werden wollen. Doch seit einiger Zeit muss sie mit immer mehr Leerlauf umgehen. Termine, die nicht eingehalten, aber auch nicht abgesagt werden, machen Mode. Inzwischen leidet Eissler regelrecht unter den »No-Shows«.

Auch andere Kinderärzte haben damit ein Problem. Dazu hat die berufliche Interessenvertretung der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Deutschland eine Umfrage unter ihren 1.500 Mitgliedern gemacht. Die Erhebung zeigt, dass im Schnitt 77 vereinbarte Vorsorgetermine im Quartal nicht wahrgenommen werden. Das entspreche laut BVKJ in etwa einer Woche Sprechstundenzeit, die den Patienten pro Quartal nicht zur Verfügung stehen würde. Für die Ärzte und Patienten habe das weitreichende Folgen.

Erhebliche Ausfallquoten

Eissler, die zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Kerstin Krüger die Praxis leitet, bringt es auf den Punkt: »Es ist ein richtig ernstes, zunehmendes Problem.« Konkret sieht das in ihrer Praxis beispielsweise so aus: Im Januar und Februar dieses Jahres sind 66 akute Termine (bis 10 Minuten), 83 Impftermine und 59 lange Untersuchungstermine (bis 40 Minuten) nicht erschienen.

Im vergleichbaren Zeitraum vor Corona, also Januar und Februar 2020, waren es 43 akute Termine, 32 Impftermine und 27 lange Termine. Anders ausgedrückt: Die No-Show-Quote ist im beschriebenen Zeitraum bei den akuten Terminen um knapp 53 Prozent gestiegen, bei den Impfterminen um 159 Prozent und bei den langen Terminen um 118 Prozent. Dieses Jahr ergibt sich in Eisslers Praxis bei den langen Terminen von Januar bis März eine Ausfallzeit von 74,4 Stunden im ersten Quartal.

»Wenn ich rechne, dass ich pro Quartal ein bis zwei Stunden mit einem einzelnen Patienten beschäftigt bin, solange er klein ist, bedeutet das, dass ich jedes Jahr 50 Patienten mehr aufnehmen könnte«, rechnet die seit 2017 in Reutlingen praktizierende Ärztin vor. An Anfragen mangele es ihr nicht. Mehr noch: »Rechnet man das auf alle Kinderärzte in Reutlingen hoch, dürfte es genug Platz geben, dass alle Kinder im Landkreis einen Kinderarzt bekommen könnten.« Auch finanziell beeinträchtigen No-Shows ihre Praxis. Neben dem monetären Verlust entstehe weitere Arbeit, wenn der Termin nach- und erneut vorbereitet werden muss. »Am schlimmsten ist allerdings«, erläutert Eissler, »dass das Kind damit länger nicht behandelt oder geimpft ist«.

Bei den Gründen für die häufigeren No-Shows macht Eissler ein modernes Phänomen aus. Die »woken« Eltern. »Heutzutage wollen es die Mütter und Väter besonders gut machen und ihren Kindern alle Steine aus dem Weg räumen«, sagt die Ärztin. Nach verpassten Terminen rufe ihre Praxis die Patienten an, um nach den Gründen zu fragen. Bei manchen Antworten schüttele sie den Kopf. »Als Begründung haben wir schon gehört, dass das Kind geschlafen habe und man es nicht wecken wollte.« Inzwischen kenne ihr Team schon die Patienten, bei denen No-Shows häufiger vorkommen. Sie ist überzeugt: »Es ist nicht gut, wenn Eltern alles von ihren Kindern fernhalten wollen.«

Eine Gebühr ist schwer umzusetzen

Bleibt die Frage, wie die Praxen dem Problem begegnen können. »Manche Kollegen erheben eine Gebühr, wenn man den Termin nicht absagt«, erzählt sie. Das helfe, sei aber rechtlich nicht unproblematisch. Um eine Rechnung stellen zu können, müsse nachgewiesen werden, dass in diesem Zeitraum tatsächlich kein Geld verdient worden ist. Zudem müsse die Praxis zusichern können, dass der Patient innerhalb von 20 Minuten nach dem vereinbarten Termin behandelt werde, wie Eissler erläutert.

Die Möglichkeiten, gegen No-Shows vorzugehen, sind damit begrenzt. Die 52-Jährige versucht es in ihrer Praxis weiter mit einfachen Mitteln. Ihr Team kenne ihre Patienten gut und könne sie gut einschätzen. Dementsprechend legen sie die Termine so, dass mögliche No-Shows durch andere Patienten oder sinnvolle Arbeiten aufgefangen werden können. Deshalb gebe es in ihrer Praxis auch kein Online-Buchungssystem, erklärt Eissler. Als effektiv hat sich für ihr Team aber eines erwiesen: Jeder Patient wird am Tag zuvor telefonisch an den Termin erinnert. Das helfe, sei allerdings viel zusätzliche Arbeit.

Reutlinger Kinderklinik kaum betroffen

In der Reutlinger Kinderklinik stellen die No-Shows dagegen kein »nennenswertes« Problem dar, wie Dr. Bianca Haase vom Klinikum erläutert. »Wir sind als Klinik anders aufgestellt. Ambulante Termine sind bei uns meist kurzfristiger geplant und oft mit einer stationären Aufnahme verbunden, was die Verbindlichkeit erhöht, oder es handelt sich um Termine in Spezialambulanzen, die ohnehin mit längeren Wartezeiten verbunden sind.«

Generell sehe sie aber die Problematik der No-Shows mit Sorge. Auch sie betont die »massive Belastung für das System«. Haase hält unter anderem ein konsequentes Erinnerungssystem, niederschwellige, digitale Absagemöglichkeiten aber auch die verbesserte Aufklärung der Eltern über die Folgen von versäumten Terminen für mögliche Lösungsansätze.

BVKJ fordert Lösungen

In der Umfrage des BVKJ ist die Meinung der Mitglieder indes klar: Zwei Drittel der befragten Kinder- und Jugendärzte fordern die Einführung einer Gebühr bei No-Shows. Und ermahnen die neue Bundesregierung, effiziente Lösungen zur Steuerung von Patientenströmen zu finden. Dr. Michael Hubmann, Präsident des BVKJ, sagt: »Angesichts leerer Kassen und des sich verschärfenden Ärztemangels können wir es uns nicht länger leisten, ärztliche Ressourcen zu verschwenden.«

Wenn Eissler abends das Licht in ihrer Praxis ausmacht, ist sie froh, wenn alle Patienten gekommen sind. Ganz entspannen dürfte ihr nach Feierabend aber schwerfallen. Denn obwohl es in ihrem Kalender steht, weiß sie nicht, mit wem sie morgen rechnen kann. Sie klagt: »Mein Beruf ist nerviger geworden.« (GEA)