Auch Ben Farhat wackelt: Sturm-Not trübt KSC-Hoffnung

Die ohnehin nur noch sehr überschaubaren Hoffnungen des Karlsruher SC im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Louey Ben Farhat droht wegen einer im Training erlittenen Sprunggelenkblessur für die Partie beim SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auszufallen. Es sei wohl »nicht ganz so dramatisch«, sagte Trainer Christian Eichner zwar. Der Offensivmann werde aber noch ein paarmal untersucht. Der Einsatz des 18-Jährigen wackele, erklärte Eichner.

Ben Farhat hatte sich beim KSC zuletzt zunehmend in den Fokus gespielt und allein in den vergangenen vier Partien dreimal getroffen. Da Fabian Schleusener wegen einer Adduktorenverletzung für den Rest der Saison ausfällt und auch weitere Offensivkräfte wie Luca Pfeiffer oder Andrin Hunziker nicht fit sind, wäre ein Fehlen des jungen Ben Farhat in Regensburg ein herber Rückschlag.

Rückstand auf Relegationsplatz wohl zu groß

Der KSC liegt vor dem 33. Spieltag vier Punkte hinter dem Relegationsplatz drei und hat zudem die deutlich schlechtere Tordifferenz als die SV Elversberg. Die Chancen der Badener, noch mal in den Aufstiegskampf zurückzukehren, sind daher minimal. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Karlsruher zwar elf von 15 möglichen Punkten, beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern ließen sie am vergangenen Wochenende aber zwei wertvolle Zähler liegen.

Angesichts der vergebenen Möglichkeiten gegen den FCK habe das Ergebnis zunächst »weh getan«, meinte Eichner. Mit ein paar Tagen Abstand habe er im Hinblick auf die ansteigende Form, die sein Team zuletzt wieder zeigte, aber eine »große Zufriedenheit« gespürt. »Der letzte Eindruck bleibt hängen - für den sind wir in der Pflicht«, sagte der 42-Jährige zum Saisonendspurt. Bei den bereits als Absteiger feststehenden Regensburgern und eine Woche später gegen den SC Paderborn strebt der KSC daher noch mal zwei Siege an.