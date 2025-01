Athleten Deutschland: Turn-Skandal auch Chance zur Besserung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Verein Athleten Deutschland sieht in den öffentlichen Stellungnahmen zu den Missständen im Turnen auch eine Chance zur Besserung. Wer sie liest, müsse »erschüttert und aufgewühlt sein«, schrieb der stellvertretende Geschäftsführer der Athletenvertretung, Maximilian Klein, in seinem Kommentar auf der Internetseite des Deutschen Olympischen Sportbunds über die in den vergangenen Tagen erhobenen Vorwürfe mehrerer Turnerinnen.

Safe Sport Code hat »historisches Potenzial«

»Die Veröffentlichungen der jüngsten Erfahrungsberichte zu Stuttgart fallen in eine Zeit, in der sich das deutsche Sportsystem mit der Verabschiedung des Safe Sport Codes auf den Weg gemacht hat, eine umfassende Regulierung für sicheren Sport umzusetzen. Sie hat das historische Potenzial, Millionen von Menschen besser zu schützen und deutlich effektiver mit Gewalt- und Missbrauchshandlungen im Sport umzugehen«, meinte Klein.

Es werde wohl »Jahre dauern, bis Sporttreibende flächendeckend besser geschützt sind«, vermutet Klein. »Fehler in der Umsetzung werden einigen, vor allem Betroffenen, Frustrationstoleranz abverlangen, und für viele wird das Regelwerk zu spät kommen.«

Nachdem er vor mehreren Jahren am Stützpunkt in Chemnitz schon mal mit ähnlichen Vorfällen zu tun hatte, habe der Deutsche Turner-Bund (DTB) hier aber eine »Vorreiterrolle« eingenommen. Dem Verband sei die angemessene Durchführung des angekündigten Aufarbeitungsprozesses - inklusive der dafür nötigen Fehler - daher durchaus zuzutrauen.

»Dürfte zunächst Schmerzen im Sport auslösen«

»Je intensiver an der Safe-Sport-Architektur gearbeitet wird und je besser die Angebote für Betroffene und Whistleblower werden, desto mehr Meldungen und Fälle werden ans Licht kommen«, meinte Klein. »Ein systemisches Transformationsvorhaben dieser Größenordnung dürfte zunächst Schmerzen im Sport auslösen. Was wie Rückschritt und Rückschlag aussieht, kann Ausdruck von Fortschritt und Wandel zum Besseren sein.«

Mehrere ehemalige Auswahl-Turnerinnen hatten zuletzt schwere Vorwürfe erhoben - vor allem gegen den Stützpunkt in Stuttgart. Kritisiert wurden »systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch« sowie katastrophale Umstände. Zwei Übungsleiter wurden vorläufig freigestellt. DTB und Schwäbischer Turnerbund sind dabei, die Geschehnisse aufzuarbeiten.