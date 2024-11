Artist stürzt bei Dinner-Show in die Tiefe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Artist ist bei einer festlichen Dinner-Show in einem Zelt in Stuttgart in die Tiefe gestürzt. Das bestätigte ein Sprecher des Veranstalters am Morgen. Der 32-jährige Künstler sei gegen 22.30 Uhr an einem Mast abgerutscht und rund sechs Meter auf einen Holzboden in der Zeltmitte gefallen. Dort sei er zunächst regungslos liegen geblieben. Seine Kollegen hätten ihn hinter die Bühne gebracht, ein Rettungswagen schließlich ins Krankenhaus. Zunächst hatten »Stuttgarter Nachrichten« und »Stuttgarter Zeitung« über den Unfall berichtet.

Zwar sei das Dessert den rund 350 Gästen noch serviert worden, die künstlerischen Darbietungen wurden den Angaben zufolge aber nach dem Absturz abgebrochen für den Abend. Der 32-Jährige liege zwar noch im Krankenhaus, es gebe aber Anlass zum Optimismus, was seinen Zustand angehe, so der Sprecher. Er sei ansprechbar, es gebe auch keine Hinweise auf Knochenbrüche.

Zur Unfallursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. Es gebe allerdings keinerlei Hinweise, dass die Stange feucht oder rutschig gewesen sei.

Bei der Dinner-Show werden den Gästen laut Veranstalter mehrere Gänge serviert, dazwischen gebe es artistische, musikalische und komödiantische Acts.