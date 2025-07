Arbeiten im Sommer - hier gibt es noch Ferienjobs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Sommerferien sind zum Greifen nahe. Für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg stellt sich ab Ende Juli die Frage: chillen oder schuften? Auch Studentinnen und Studenten könnten sich das in den Semesterferien fragen. Denn mit Ferienjobs lässt sich ordentlich Geld verdienen. Und es gibt auch noch kurzfristig Bedarf, wie Antworten von Branchenverbänden und Unternehmen auf Anfragen der dpa zeigen.

Gastronomie

Gerade in Feriengebieten werde es sicher noch Betriebe in der Gastronomie geben, die Bedarf an Ferienjobbern haben, sagte der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg, Daniel Ohl. Er riet Interessierten, sich direkt an Betriebe vor Ort zu wenden und zu fragen, ob in den Ferien Bedarf an Servicekräften bestehe.

Industrie

Ferienjobber würden in der Industrie in der Regel in der Produktion, der Logistik und den Verwaltungsbereichen eingesetzt, teilte ein Sprecher des Arbeitgeberverbands Südwestmetall mit. Auch in der Metall- und Elektroindustrie würden noch Ferienjobber gesucht.

Bei den großen Unternehmen der Automobilbranche aus dem Raum Stuttgart ist das zum Beispiel der Fall. Mercedes-Benz setze auch in diesem Jahr wieder Ferienbeschäftigte in den Werken ein, teilte eine Sprecherin mit. Im Karriere-Portal waren zuletzt noch Jobs zum sofortigen Beginn in den Werken in Sindelfingen, Rastatt und Kuppenheim ausgeschrieben, etwa in der Gastronomie oder in der Produktion.

Der Technologiekonzern Bosch teilte auf Anfrage mit, im Großraum Stuttgart - einschließlich der Standorte Schwäbisch Gmünd und Reutlingen - mit rund 650 Ferienbeschäftigten zu rechnen. Einzelne Stellen seien noch ausgeschrieben, ein Großteil sei aber bereits besetzt.

Auch der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck biete Ferienjobs an, teilte eine Sprecherin mit. Ferienbeschäftigte würden vor allem in der Produktion und Logistik eingesetzt, es gebe aber auch Jobs in der Verwaltung oder Gastronomie. Auch bei Daimler Truck waren noch Stellen an den Standorten in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart, Mannheim, Gaggenau und Wörth ausgeschrieben.

Handel

Mit Beginn der Ferienzeit steige im Handel der Bedarf an Aushilfskräften spürbar an, teilte eine Sprecherin des Handelsverbands Baden-Württemberg mit. Besonders der Lebensmittelhandel suche händeringend nach Unterstützung für die Urlaubsvertretung oder zur Bewältigung von Spitzenzeiten. Eine zentrale Anlaufstelle für Ferienjob-Angebote gebe es allerdings nicht. Wer sich für einen Ferienjob interessiere, solle direkt vor Ort bei seinem Wunschhändler nachfragen, ob offene Stellen verfügbar sind.

Handwerk

In vielen Handwerksbetrieben entstehe in der Urlaubszeit Personalmangel, weshalb manche Betriebe Ferienjobs für Jugendlich anböten, teilte Peter Friedrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, mit. Schülerinnen und Schüler hätten so die Gelegenheit, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt und im Handwerk zu sammeln und könnten auch noch ihr Taschengeld aufbessern. »Sei es beim Verkauf in einer Bäckerei oder bei einem Helferjob im Bau, bei einem Malerbetrieb oder Tischlerbetrieb«, so Friedrich. Es lohne sich, bei den Handwerksbetrieben in der Nachbarschaft oder im Nachbarort nach einem Ferienjob zu fragen.