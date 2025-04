April im Südwesten: warm, trocken und sonnig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ungewöhnlich warm und auffällig sonnig: Gerade dieser Tage überrascht die April-Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Baden-Württemberg wohl wenig. Was vielen Menschen entgegenkommen dürfte, geht aber auch mit Aspekten wie Frühjahrstrockenheit einher.

Mit einem voraussichtlichen Mittelwert von 10,5 Grad war der April in Baden-Württemberg ungewöhnlich warm, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 lag der Wert bei 7,4 Grad.

Sommer im Frühjahr

Den ersten meteorologische Sommertag verzeichneten die Fachleute in diesem Jahr schon am 12. April. Ausschlaggebend hierfür ist eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 25,0 Grad. »Eine frühsommerliche Witterungsphase in den letzten Apriltagen verstärkte den positiven Temperaturtrend nochmals deutlich«, hieß es weiter.

Auffällig war den Angaben zufolge auch die Sonnenscheindauer mit mehr als 240 Stunden in Baden-Württemberg. Das sogenannte klimatologische Ziel, bemessen an der Referenzperiode, betrage nur 151 Stunden. Diese Wegmarke sei in diesem Jahr schon zur Monatsmitte erreicht worden.

Niedriger Wasserstand am Bodensee

Anhaltende Trockenheit prägte laut DWD vor allem die erste Aprilhälfte. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hatte schon Anfang des Monats Rückgänge beim Grundwasser prognostiziert.

Zwar regnete es in der zweiten Hälfte des Monats häufiger, teils auch mit kräftigen Gewitterschauern. Doch im Schnitt erreichte die Monatsmenge an Niederschlag laut DWD nur »magere« 33 Liter pro Quadratmeter. Das »klimatologische Soll« liege hingegen bei 78 Litern.

»Aufgrund der unterdurchschnittlichen Niederschläge sowie der geringen Schneeschmelze infolge des schneearmen Winters verzeichnete der Bodensee einen außergewöhnlich niedrigen Wasserstand«, teilten die Meteorologen mit.